Спорт

Новый пришкольный стадион открыли в Палкино

Новый пришкольный стадион открыли в Палкино. Об этом сообщила глава района Ольга Потапова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Ольга Потапова / «ВКонтакте»

«Долгожданное торжественное открытие нового пришкольного спортивного стадиона, построенного в рамках программы "Газпром – детям", состоялась в районном центре Палкино. Благодаря Газпрому, правительству Псковской области и лично губернатору Псковской области у нас в районе появился замечательный многофункциональный стадион», - написала Ольга Потапова.

Глава муниципалитета пожелала пользователям бережно относиться к оборудованию.