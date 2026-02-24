Ралли «Струги Красные» прошло без сходов впервые за 20 лет

Ралли «Струги Красные» прошло в Псковской области впервые с 2006 года без сходов экипажей. В гонке, состоявшейся в рамках первого этапа регионального чемпионата и второго этапа Кубка Содружества «Трофей Александра Невского», приняли участие 12 экипажей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации автоспорта Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация автоспорта Псковской области

Последний раз ралли проводили в 2017 году после трехлетнего перерыва. Теперь пауза составила девять лет, но интерес к гонке остался высоким. Экипажи прибыли из Санкт-Петербурга, Сестрорецка, Великих Лук, Выборга, Пскова и Луги. Ранее соревнования проводились в статусе Кубка России, и максимальное количество участников (53) зафиксировали в 2012 году.

Зимние гонки по классическому ралли проходят в Псковской области нечасто. Для «Струг Красных» это второй случай, первый произошел в 2011 году, когда на трассе выступили 39 автомобилей.

Гонку открыл глава Стругокрасненского округа Александр Волков.

В абсолютном зачете победу одержали Александр Назаров и Максим Шубкин из Санкт-Петербурга, которые также стали победителями в зачете 4000Н. Серебряные награды в тех же классах получили Никита Грызлов и Глеб Матвеенков. Третье место заняли Владимир Воронов и Антон Соколов, также из Санкт-Петербурга. В зачете Р9 единственными участниками стали Алексей и Анна Шавановы из Петербурга.

В зачете 1600Н на старт вышли восемь автомобилей. Первое место заняли Павел Захарченко и Борис Бадещенков из Псковской области. Виктор Биченко и Иван Белов стали вторыми с 20-секундным отставанием. Бронзовые медали получили Денис Баулин и Виктория Семёнова.

Следующая гонка в Псковской области пройдет в конце апреля.

Пустошкинский и Себежский округа примут восьмой этап Кубка России и третий этап Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» – ралли «Голубые озёра».