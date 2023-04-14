Спорт

Псковский пристав стал победителем чемпионата области по легкоатлетическому кроссу

Лично-командный чемпионат Псковской области по легкоатлетическому кроссу, в котором принимал участие сотрудник службы судебных приставов Сергей Соляник, состоялся 15 апреля в Опочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Соревнования проводились по различным дистанциям (мужчины – 8000 м / 5000 м, женщины – 5000 м / 3000 м, юноши – 3000 м, девушки – 2000 м, ветераны: мужчины – 5000 м, женщины – 3000 м). Сергей Соляник состоял в команде Псковского района. В командном зачете Псковский район занял 3 место.

В личном же зачёте на дистанции 5000 м – мужчины (ветераны) – Сергей смог одержать победу и занять почётное 1 место, пробежав дистанцию за 17 минут 59 секунд.

«Я стараюсь принимать участие в различных соревнованиях. Они поддерживают меня в тонусе. В прошлом кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике, поэтому бег — приличная часть моей жизни. Каждый забег на соревнованиях — это результат в личную статистику», — признался Сергей Соляник.