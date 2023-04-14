Спорт

Фестиваль музыки и спорта Viki Fest прошел в Пскове

Фестиваль музыки и спорта Viki Fest прошел 15-16 апреля в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили организаторы фестиваля.

Фото: Андрей Кокшаров

Спортивный фестиваль прошел при поддержке регионального представителя Федерации джампинг-фитнеса России.

В рамках фестиваля гости смогли познакомиться с разными направлениями спорта, принять участие в интерактивах и мастер-классах, которые провели опытные тренеры объединения Viki sport.

Были представлены pole sport, hoop и джампинг. Музыкальную составляющую украсил танцевальный коллектив «Мозаика Дэнс».