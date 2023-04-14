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Спорт

Юрий Сорокин передал оборудование для настольного тенниса Центру помощи детям Печорского района

18.04.2023 18:04|Псков

Оборудование для настольного тенниса передал Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей Печорского района вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин Юрий Сорокин. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Клуб настольного тенниса Nordman продолжает популяризировать этот вид спорта среди молодежи Псковской области, обеспечивая столами для этой игры различные бюджетные учреждения региона, которые работают с детьми. Сегодня передал стол Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей Печорского района. Рассчитываю, что ребята с удовольствием будут проводить тренировки и совершенствовать свои навыки», - написал Юрий Сорокин.

Он также напомнил, что на этой неделе отмечается всемирный день настольного тенниса. «Эта игра объединяет людей разных возрастов, помогает развивать ловкость, внимательность и выносливость. Важно, что сейчас в большинстве районов нашей области дети приобщаются к этому виду спорта. Поздравляем всех причастных с праздником, с днем настольного тенниса! Здоровья, успехов в спорте и благополучия!» - заключил он.

Пресс-портрет
Сорокин Юрий Юрьевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #настольный теннис
Источник: Псковская Лента Новостей
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