Спорт

Футбольная команда «Луки-Энергия» пригласила болельщиков на домашний матч

Футбольная команда «Луки-Энергия» в субботу, 29 апреля проводит на стадионе «Экспресс» в Великих Луках матч 5-го тура весеннего этапа Первенства России среди команд Второй лиги. В роли соперника великолучан в этом поединке выступит московская команда «Чертаново». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Положительным результатом и пополнением копилки турнирных очков в этом поединке великолукская команда намерена порадовать своих болельщиков. "Луки-Энергия" приглашает всех на стадион! С семьями и друзьями поддержите на "Экспрессе" в этом домашнем матче нашу футбольную команду», - пригласили великолучан.

Вход на стадион платный, кроме льготных категорий зрителей. Цена входного билета 100 рублей. Билет приобрести можно только за наличные в кассе стадионе. Начало игры в 15:00.