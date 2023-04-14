Спорт

Новый пришкольный стадион открыли в Пушкинских Горах

Открытие стадиона при средней школе имени А. С. Пушкина состоялось в Пушкинских Горах сегодня, 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это спортивный объект стоимостью более 21 млн рублей с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, гимнастической и легкоатлетической зонами, прыжковой ямой, воркаут-площадкой, освещением, ограждением и трибунами. Я очень рада, что у наших ребят появилась возможность заниматься активной физической культурой на новом спортивном объекте. Хочу отметить, что стадион будет открыт и для взрослых», – сказала глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

Она также добавила, что объект появился при поддержке губернатора Псковской области по программе «Газпром-детям».

«Мы показали ещё раз, что с помощью правительства региона, местных властей, партии "Единая Россия", заинтересованных лиц можно сделать такой объект. Проект "Газпром-детям" курирует наша партия. Надеюсь, что это будет не последний спортивный объект в Пушкинских Горах. Самое главное, что это один из народных наказов в мой адрес. Уверен, что в скором времени здесь появится ещё и ФОКОТ», - отметил вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян.

Депутат также призвал бережно относиться к новому стадиону. «Объект находится на высоком уровне сохранности, поскольку находится на территории школы. Теперь все будет зависеть от нас. Будем ломать - сразу понятно, кто будет строить. Участились случаи вандализма, поэтому прошу наших ребятишек отнестись к площадке очень бережно», – сказал Армен Мнацаканян.

Отметим, на стадионе установлены видеокамеры.

Сразу после открытия на поле начался товарищеский матч по футболу среди школьных команд.