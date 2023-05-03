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Спорт

Игорь Сурин о спортивной карьере, незабываемых встречах и профессиональном футболе в Пскове

03.05.2023 17:09|ПсковКомментариев: 0

Игорь Сурин – фигура в псковском футболе, можно сказать, легендарная. На профессиональном уровне начал играть уже в 17. Многие годы был лидером и капитаном главной псковской команды. Пробовал свои силы в высшей лиге российского футбола. За свою продолжительную карьеру Игорь Сурин успел поучаствовать во всех знаменательных победах псковичей и провести около 600 игр на профессиональном уровне. Несмотря на неоднократные падения псковского клуба в любительскую лигу, он продолжал оставаться в команде, чтобы вместе с ней подняться обратно на профессиональный уровень, прославляя и популяризируя спорт №1. Сегодня Игорь Сурин работает в структуре ФК «Псков» и видит своей целью возрождение профессионального футбола в городе.

Корреспондент Псковской Ленты Новостей встретился с известным спортсменом, чтобы расспросить его о прошлом, узнать его мнение о настоящем и попытаться заглянуть в будущее.

 

В тяжелые времена люди находили возможность поддерживать спорт. Меня это удивляет

- Игорь Анатольевич, детско-юношеский этап вашего становления и подготовки прошёл еще в СССР, а профессиональная карьера началась в 1990-е уже в другом государстве. Как вы ощутили эти перемены на себе?

- Жизнь была нелегкая в то время. Все это отражалось и на футболе. Хотя если сравнивать с нынешним временем, то раньше профессиональных команд было больше. Люди находили возможность спорт и в частности футбол поддерживать. Меня это удивляет. И в Пскове, как бы тяжело не было, какие бы финансовые сложности не возникали – спорт поддерживали. Конечно, мы не шиковали. Я пришел семнадцатилетним мальчишкой в команду – для меня уже было счастье туда попасть. Приходил, тренировался на «Машиностроителе» и даже не задумывался о том, что у нас чего-то не хватает – довольствовался тем, что есть.

- Как получилось, что вы из «Машиностроителя» попали сразу в нижегородский «Локомотив», который на тот момент выступал в высшей лиге?

- Раньше во второй лиге не было трансляций матчей, не было агентов. В высшей лиге работал один судья. Он обратил на меня внимание, рассказал представителям нижегородского «Локомотива». Ко мне приехали и пригласили даже не на просмотр, а сразу в команду, и я подписал контракт. Пробыл там два года, пару раз выходил на замену. Реализоваться мне там особо не удалось. Но уже хорошо побывать в Премьер-Лиге, поиграть с игроками сборной Литвы, с игроками «Спартака», тот же Мухсин Мухамадиев, Александр Липко, которые играли в Лиге чемпионов за «Спартак».

Состав нижегородского «Локомотива», 1997 год. Игорь Сурин стоит в верхнем ряду, третий справа. Фото: Андрей Лупанов

- Вам мешала серьезная травма колена, которая так и не дала заявить о себе в высшей лиге. Жалеете, что все именно так сложилось?

- Сложилось, как сложилось. Наверное, каждый заслуживает того, что с ним произошло. Я вернулся в Псков, и это, наверное, то время, когда был действительно футбольный бум. Пришел Александр Иванович Лилица, и не без пробуксовок мы начали в 1998 году чемпионат во второй лиге. Затем нас из-за неурядиц сняли с этого чемпионата, и мы через КФК пробивались опять в профессионалы.

Хотелось попробовать себя против своих кумиров

- Как так получилось, что оба матча в высшей лиге, в которых вы вышли на поле, были против «Зенита»? Насколько я знаю, вы болельщик «Спартака». Не находите здесь некий символизм?

- Я не знаю, как так сложилось. Да, я тоже это помню. Хотелось бы еще пару игр с каким-нибудь другим соперником. Я был в заявке со «Спартаком», когда за него играли Егор Титов и Дмитрий Аленичев. Мне хотелось хотя бы на какое-то время попробовать себя против своих кумиров, но не удалось.

- Далее вы вернулись обратно в Псков. Другие предложения были после нижегородского «Локомотива»?

- Да, были предложения. Но, приехав в Псков, я поговорил с Александром Ивановичем Лилицей, человеком, который мог своим энтузиазмом, своими идеями зажечь, привлечь, убедить. Я все взвесил и принял решение, что «Псков» будет неплохим продолжением карьеры.

- Затем команда отправляется в КФК после неуплаты взноса прямо по ходу сезона. Почему это не стало поводом, чтобы уйти в команду второй лиги?

- Предложений хватало на тот момент. Но, опять же, было доверие к Александру Ивановичу. К тому же мэр города Александр Васильевич Прокофьев был заинтересован в местной футбольной команде. Александр Васильевич сказал, что мы продолжим поддерживать вас, все свои обязательства выполним. Мы доверились, поговорили между собой и приняли решение остаться. Да, конечно, потеряли сезон в профессиональном футболе, но через сито КФК все равно вышли обратно, причем с триумфом.

Это был суперход от Лилицы

- Каково было работать с Эдуардом Васильевичем Малофеевым?

- Фигура колоритная. Мы немножко с опаской смотрели на него, все-таки тренер сборной СССР, чемпион Советского Союза 1982 года с «Динамо» Минск, а мы ребята не его уровня. Но складывалось все удачно. Он отличный мотиватор, много чего дал нам, поднял еще больший интерес к футболу в Пскове. По тем временам это был суперход от Лилицы. Ничто не смогло бы поднять больший интерес к футболу, чем приглашение такого матерого специалиста.

Эдуард Малофеев у руля псковской команды, 2011 год. Фото: Андрей Лупанов 

- Что нового он привнес в игру?

- Наверное, уже набили оскомину выражения Эдуарда Васильевича - «искренний футбол». Он не давал нам отсиживаться в обороне, все время призывал атаковать. Никакой футбольной аритмии, пауз – все время играть вперед и радовать болельщиков своей игрой, в первую очередь, в атаке.

Только два события в Пскове могли собрать такую аудиторию: группа «Руки вверх» и футбол

- С ним получилось выиграть финал среди любительских команд, получить звание мастера спорта. Следующий сезон, который начался во второй лиге, шел для команды более чем удачно, но Эдуард Васильевич едет тренировать сборную Белоруссии. Сравнивать одно с другим, конечно, некорректно, но все-таки интересно, не было ли какой-то обиды на него за это?

- Если брать 2000 год, то у нас была достаточно сильная плеяда молодых футболистов, которые в дальнейшем смогли сыграть на более высоком уровне, но были и опытные ребята. Поэтому, заходя во вторую лигу, мы были уверены в своих силах. Первый матч в сезоне был с «Зенитом-2». И на старом добром «Машиностроителе» яблоку негде было упасть. В то время только два события в Пскове могли собрать такую аудиторию: группа «Руки вверх» и футбол. Мы иногда выходили на разминку, видели, что трибуны не до конца забиты и думали «что-то сегодня мало народу», а там было порядка 5 тысяч человек. Это нас даже расстраивало, 5000 нас расстраивало! А что касается Эдуарда Васильевича. Когда он ушел из Пскова в сборную Белоруссии, мы были за него рады. Рады, что мы дали ему какой-то толчок, второе дыхание. Обиды не было. Если бы он ушел в какую-нибудь другую команду такого же уровня, да, наверное, немножко насторожились. А принять команду своей родной Белоруссии – это только счастье.

- Немного даже поиграли с Константином Геничем – в свое время игроком «Псков-2000», а ныне известным спортивным комментатором. Успели с ним как-то наладить контакт? Каким он вам запомнился?

- Максимально позитивный человек: шутки все добрые и позитивные, улыбка, которая не сходит с его лица. Вообще на тот момент сложился такой коллектив дружный. Мы могли отыграть игру, затем собраться человек 12-15, сходить куда-нибудь пообщаться, караоке попеть, и Константин в этих мероприятиях всегда принимал участие, был хедлайнером этих вечеринок. А, как футболист, было видно, что это игрок хорошего уровня, для второй лиги просто топ игрок.

- А он вас помнит?

- Я думаю, что да. Мы потом пересекались на сборах. Как раз на моих глазах он эту тяжелую травму и получил. Думаю, что у него воспоминания остались о Пскове, и если мы когда-нибудь снова встретимся, то узнаем друг друга, я-то точно.

Псковский футбол после подъема пошел по нисходящей

- Затем у вас появилось желание попробовать себя в других командах ПФЛ. Зачем уезжать из родного города, в котором есть своя профессиональная команда, в другой город с командой примерно такого же уровня?

- Когда я перешел в БСК, эту команду возглавлял мой тренер еще по детям – Владимир Петрович Косогов. У нас там была достаточно большая плеяда псковских футболистов. К сожалению, псковский футбол после подъема пошел по нисходящей, начались финансовые трудности. По тем временам такая команда, как БСК, могла заплатить деньги за меня, а «Псков» от них не отказался. Да я и не был против перехода. Поехал, провел там два сезона.

Состав БСК, 2002 год. Сурин Игорь второй слева в верхнем ряду. Фото: Андрей Лупанов 

- Вернулись вы уже в клуб Алексея Севастьянова, который на тот момент должен был выступать в КФК. Зачем возвращаться в клуб, у которого пока нет возможности играть в ПФЛ. Тем более, что в начале сезона за «Волгу» приходилось выходить со скамейки, но уже ближе к середине вы стали основным игроком?

- Это была новая история, и здесь, опять же, был тренер Косогов Владимир Петрович. А команду финансировал Алексей Анатольевич Севастьянов. Я тогда впервые с ним познакомился. Он сказал, что хочет возродить профессиональный клуб, хочет снова собрать псковских ребят, которые разъехались уже к тому времени. Для себя я подумал, что в 34 года ехать куда-то не особо хочется, а хочется уже быть ближе к дому. И вот с тех времен, с 2007 года, я уже играл здесь.

- Какие цели ставили для себя, чего хотели добиться?

- Силы были, плюс у меня из головы не выходил 2000 год, когда можно было увидеть переполненный стадион. Мне хотелось, чтобы это возродилось в Пскове. Временами новому «Псков-747» это удавалось. Можно вспомнить 2010 год - матч на Кубок России с «Анжи» клубом Премьер-Лиги. Были матчи 2008 года. Цели были играть в футбол, возрождать футбол. Не доигрывать, а наоборот играть и помогать молодежи. У нас был достаточно боеспособный коллектив, поэтому вернулся с большим удовольствием.

Переполненные трибуны на матче 1/16 Кубка России «Псков-747» - «Балтика», 2010 год. Фото: Андрей Лупанов 

Новый «Машиностроитель» - шикарный стадион, но пока он не видел переполненных трибун

- Какой стадион вам больше нравится – старый/новый «Машиностроитель» или «Локомотив»?

- Каждый по-своему дорог. Конечно, в топе у меня старый «Машиностроитель». За «Локомотив» надо сказать большое спасибо Алексею Анатольевичу Севастьянову, который привел его в порядок и сделал из него центральный спортивный объект Псковщины. Новый «Машиностроитель» - шикарный стадион, но пока он не видел переполненных трибун. Такому стадиону нужна профессиональная команда. Это мое глубокое убеждение. Три футбольные школы работают в Пскове – «Псков», «Стрела» и «Спартак Юниор». Порядка 400 детей у каждой школы, поэтому Псков обязан иметь профессиональную команду, чтобы поднимать интерес у ребят к футболу.

- Были ли шансы по итогам сезона 12/13 попасть в ФНЛ? Какие разговоры ходили в команде, что говорил директор клуба?

- Андрей Анатольевич Турчак, который на тот момент был губернатором, поспособствовал такому результату. Мы чувствовали поддержку. Губернатор постоянно присутствовал на играх, если был в городе. Он приглашал команду к себе в администрацию, спрашивал, какие проблемы есть у клуба. С огромным уважением к нему отношусь. Поэтому, наверное, 3-4 сезона команда занимала высокие места. И когда мы заняли второе место, то могли выйти в ФНЛ, но посчитав наши возможности, отказались от этой идеи и решили не рисковать, чтобы не попасть в финансовую яму.

Андрей Анатольевич Турчак, губернатор Псковской области в 2009-2017 годы. Фото: Андрей Лупанов 

- Кубковые матчи все еще собирали много болельщиков. На тот момент это уже было редкостью или в сезоне люди продолжали ходить на игры?

- Я считаю, что если бы матчи проходили на «Машиностроителе», то футбол собирал бы больше зрителей, потому что так сложилось исторически. Но все равно приходило достаточное количество болельщиков. Поэтому, если брать в расчет перерыв, то собрать стадион, на котором порядка 3,5 тыс. зрителей, по тем временам уже неплохо. Хотя это была уже и редкость.

На тот момент нельзя было сказать, что он дорастет до капитана сборной России

- Георгий Джикия несколько сезонов играл за «Локомотив-2» в одной лиге с вами. Было ли тогда заметно, что он выделяется среди других игроков на поле?

- Да, что интересно, я его запомнил тогда. Он выделялся своей неплохой левой ногой и габаритами. Мы их дома обыграли 3:1, но его игра бросалась в глаза. Конечно, на тот момент нельзя было сказать, что он дорастет до «Спартака» и капитана сборной России. Но по тем временам своей игрой среди сверстников он выделялся.

Игорь Сурин обменивается вымпелами с будущим капитаном сборной России Георгием Джикией, 2013 год. Фото: Андрей Лупанов 

- 226 игр за «Псков-747» – 0 голов, почему капитану не дали отметиться хотя бы голом с пенальти?

- Были у нас штатные пенальтисты, которые однажды доверили мне пробить с мурманским «Севером». Я тогда попал в перекладину, после этого перестали доверять, да я уже и сам не подходил. Хотя моменты были и с угловых, и на стандартах, но как-то не довелось. Самый мой лучший показатель был за «Шексну», где я забил мячей 5 где-то за сезон, а тут что-то как отрезало.

- Какие времена футбольной карьеры любите вспоминать?

- Самое приятное воспоминание – это переполненный стадион, когда мы радовали болельщиков. Когда вырывали матчи, проигрывая 0:1 в меньшинстве и за две минуты переворачивали игру с помощью Дмитрия Прошина. Вот такие эпизоды помнишь, когда болельщики радуются.

«Псков-747» - «Текстильщик» 2:1, 2014 год. Фото: Андрей Лупанов 

- Вы в 2007 году составляли символическую сборную игроков, игравших в Пскове. Давайте сделаем это еще раз и сравним, как поменялось ваше мнение спустя несколько лет.

Было (1990-2000-е)

Стало (2010-е)

Мы потеряли порядка двенадцати футболистов, которые должны пополнять наш ближайший резерв

- Среди памятных матчей вы выделили стартовую игру сезона 2000 года против «Зенита-2» при 14 тысячах болельщиков. Проходя мимо футбольного стадиона с таким количеством людей, каждый маленький мальчик, записавшийся в футбольную секцию, видит, зачем стоит этим заниматься, к чему можно стремиться. Сейчас такого нет. Где молодые ребята берут мотивацию?

- Как раз этой мотивации и недостает, чтобы парни еще больше хотели заниматься спортом и футболом в частности. Могу привести свой пример. Я ходил на «Машиностроитель» в 14 лет, видел этот футбольный бум, когда команда через КФК пробивалась. Я видел этот переполненный стадион и сам ходил болеть. Конечно же, занимаясь в СШ «Электрон», я мечтал попасть в эту команду. Сейчас, к сожалению, нет в нашей выстроенной вертикали того, что должно называться профессиональной командой. Я знаю, что есть много политических сил, в частности недавно член партии КПРФ выступил с посылом, что нам нужен профессиональный клуб, мы соскучились по большому футболу. Есть это понимание, и я надеюсь, что в ближайшее время эта ситуация изменится. Действительно, молодые люди, не видя каких-то целей, теряют мотивацию и заканчивают заниматься футболом. Я могу сейчас привести статистику. На ЮФЛ мы отыграли два сезона и готовимся к третьему. За это время потеряли порядка двенадцати человек 2006-2007 годов рождения, которые должны пополнять наш ближайший резерв. Они уезжают. Три футболиста уехали в хорошие академии, например, Александр Морозов в академию «Локомотив», Евгений Дубинин в академию «Зенит» - вопросов нет, ведь это лучшие академии. Но некоторые уезжают, потому что не видят здесь перспектив. Я уверен, что видя здесь какой-то просвет, видя какую-то мотивацию, какую-то цель, многие ребята оставались бы и играли за псковскую команду. А сейчас, к сожалению, у нас идет миграция в Санкт-Петербург. Мы многое теряем, не имея профессиональной команды.

Беседовал Алексей Соболев

Теги: #футбол #спорт #ФК Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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