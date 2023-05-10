Спорт

89 субботних стартов провели за два года участники «5 вёрст» на Набережной реки Великой в Пскове

89 субботних стартов провели за два года участники «5 вёрст» на Набережной реки Великой в Пскове. Как сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей директор «5 вёрст на набережной реки Великой» Сергей Иванов, 8 мая отметили двухлетие субботние старты «5 вёрст» на Набережной реки Великой.

Фото здесь и далее из группы 5 вёрст Псков в социальной сети «ВКонтакте»

«Пять вёрст» – это бесплатные еженедельные старты, на которых можно пробежать или пройти 5 км в любом комфортном темпе, будь то бег, трусца или ходьба. Принять участие может любой желающий, возраст и уровень физической подготовки не важны.

За 2 года проведено 89 стартов, на которых финишировало более 2000 участников из Пскова и других городов России.

На стартах «5 вёрст» рады всем: активным бегунам и спортсменам, школьникам и пенсионерам, людям с ОВЗ и любителям скандинавской ходьбы.

Старт и финиш находятся недалеко от Покровской башни. Участники стартуют в 9.00, но лучше приходить минут за 15-20 до общего старта, чтобы успеть переодеться и при желании размяться. После мероприятия на почту участнику придет письмо с его результатом.

Необходимо всего один раз зарегистрироваться на сайте 5verst.ru, сохранить полученный QR-код и прийти с ним в субботу на место старта. С помощью QR-кода можно отслеживать свои результаты и участвовать в любых стартах проекта без дополнительной регистрации. Всего по всей России проводится больше 100 стартов от Якутска до Калининграда.

Особенность проекта «5 вёрст» в том, что это не соревнования, а возможность хорошо провести время в кругу единомышленников на свежем воздухе с пользой для здоровья.

Старты «5 вёрст» проводятся силами волонтёров из числа участников. Последним всегда финиширует замыкающий волонтер, чтобы обеспечить безопасность и поддержать медленных участников. Всего за 2 года с организацией стартов оказали помощь 77 волонтеров.

13 мая состоится очередной старт, на который приглашают всех желающих. Начало в 09.00. Сбор в 08.45.

Подробности о месте встречи, трассе и схеме проезда можно найти на сайте проекта 5verst.ru.