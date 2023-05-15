Спорт

Псковская Лента Новостей удостоена награды Российского футбольного союза

Российский футбольный союз наградил Псковскую Ленту Новостей по итогам ежегодного конкурса «Россия - футбольная страна». Приз в номинации «Лучший массовый проект в футболе» главному редактору интернет-портала ПЛН Александру Савенко вручил член исполкома объединения федераций футбола «Северо-Запад», председатель федерации футбола Псковской области Александр Коновалов. О том, что проект «Псковский футбол» вошел в число призеров регионального этапа всероссийского конкурса, руководитель спортивной федерации сообщил в эфире радио ПЛН FM.

Отметим, что проект «Псковский футбол» реализуется журналистами Александром Савенко и Сергеем Васильевым с 2009 года, с 2011 года - на страницах интернет-портала Псковская Лента Новостей. За эти годы в свет вышло более 500 публикаций, посвященных темам развития футбола в регионе.

Ранее решением национальной комиссии всероссийского смотра-конкурса «Россия – футбольная страна!» определены победители и призеры. В их число вошли проекты ПФК ЦСКА, ФК «Локомотив», ФК «Уфа», «Кубок футбольных мам» (Санкт-Петербург), «Как болельщики возродили первый футбольный клуб» (Ленинградская область), ежегодный турнир болельщиков московского «Спартака» «Кубок памяти «20 октября» и другие. Победителем регионального этапа смотра-конкурса в Псковской области признан проект «Вызов. 10-й сезон». Подводя итоги смотра, президент Российского футбольного союза Александр Дюков подчеркнул, что третий сезон конкурса «Россия – футбольная страна!» открыл много новых ярких проектов.

Фото: rfs.ru

«Очень важно показывать лучшие примеры развития массового футбола на местах, чтобы такая практика вдохновляла людей на реализацию футбольных инициатив в своих регионах», - сказал глава РФС. По его словам, в проекты были вовлечены 403 тысячи человек из 74 регионов. «Я благодарю всех участников конкурса и поздравляю победителей и призеров с отличным результатом», - заключил президент Российского футбольного союза.

«Россия – футбольная страна!» – конкурс РФС для поиска и поощрения инициатив, которые направлены на развитие футбола в регионах. Третий сезон конкурса проводился при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Он стартовал 10 декабря – во Всемирный день футбола. Заявочный этап продолжился до 14 февраля, в ходе него РФС получил 943 заявки. По итогам проверки всех заявок на соответствие условиям положения участниками конкурса стали 462 уникальных футбольных проекта из 74 регионов России.