Спорт

Более 600 заявок поступило на конкурс проектов массового футбола «Россия – футбольная страна!»

Конкурс проектов массового футбола «Россия – футбольная страна!» стартовал 10 декабря. За это время Российский футбольный союз получил свыше 600 заявок от действующих футбольных инициатив. Из-за высокой активности организаторов проектов в последние дни заявочного этапа РФС принял решение продлить период регистрации до 12 февраля 2023 года.

Призовой фонд для победителей и призёров третьего сезона составляет 6,75 млн рублей.

«Россия – футбольная страна!» – конкурс РФС для поиска и поощрения инициатив, которые направлены на развитие футбола в регионах. Любые действующие проекты вне зависимости от количества участников могут заявиться на конкурс в одной из восьми номинаций:

лучший массовый проект в футболе;

лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

лучший проект для женщин;

лучшая любительская лига;

лучший любительский клуб;

лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола;

лучшая футбольная инициатива;

лучшая инициатива движения болельщиков.

Победители в каждой номинации получат по 350 тысяч рублей. Второе место – 250 тысяч, третье – 200 тысяч. Общий призовой фонд для победителей и призёров третьего сезона увеличен по сравнению с конкурсом прошлого года.

Заявку на участие в третьем сезоне конкурса «Россия – футбольная страна!» можно отправить на сайте проекта. Там же публикуются новости и информация обо всех проектах, о которых РФС узнал благодаря конкурсу.

Партнером номинации «Лучшая инициатива движения болельщиков» стала компания МегаФон. МегаФон – давний партнёр РФС, который поддерживает различные футбольные инициативы. Например, осенью 2021 года МегаФон организовал чартер для болельщиков сборной России в Сплит на матч против сборной Хорватии в отборочном турнире на Чемпионат мира-2022.

Еще один победитель конкурса будет выбран народным голосованием, которое пройдёт при поддержке платёжной системы «Мир». Лучший проект получит денежный приз в размере 350 тысяч рублей. Пользователи смогут проголосовать за понравившийся проект на платформе Sports.ru. Среди всех заявок конкурса редакция выберет и представит читателям несколько ярких футбольных инициатив, которые будут максимально отличаться по тематике и географии.