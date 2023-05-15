Около 13 тысяч человек занимаются футболом в Псковской области. Об этом сообщил президент федерации футбола Псковской области Александр Коновалов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии отметил, что с 1 сентября Псковская область вступит в пилотный проект Российского футбольного союза.
«Футбол в школе возводится в ранг всеобуча. Псковская область с 1 сентября тоже вступает в этот проект. В 22 образовательных организациях по области футбол будет выступать неким элементом образовательной программы. Где-то это будет в виде кружка, где-то это будет вместо третьего урока физической культуры. Школы у нас немножко разные с разными возможностями», – пояснил Александр Коновалов.
Также образовательные организации, принимающие участие в пилотном проекте, получат систему соревнований. А следующим этапом станет формирование спортивных клубов.