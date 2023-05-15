Спорт

Около 13 тысяч человек занимаются футболом в Псковской области

Около 13 тысяч человек занимаются футболом в Псковской области. Об этом сообщил президент федерации футбола Псковской области Александр Коновалов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Текущая цифра у нас составляет около 13 тысяч. Это серьезный рост за счет того, что в футбол стали привлекать детей более раннего возраста и девочек. В последние буквально полтора года увеличился рост занимающихся девочек. Добавились секции и франшизы, которые работают с малышами», – рассказал Андрей Коновалов.

Гость студии отметил, что с 1 сентября Псковская область вступит в пилотный проект Российского футбольного союза.

«Футбол в школе возводится в ранг всеобуча. Псковская область с 1 сентября тоже вступает в этот проект. В 22 образовательных организациях по области футбол будет выступать неким элементом образовательной программы. Где-то это будет в виде кружка, где-то это будет вместо третьего урока физической культуры. Школы у нас немножко разные с разными возможностями», – пояснил Александр Коновалов.

Также образовательные организации, принимающие участие в пилотном проекте, получат систему соревнований. А следующим этапом станет формирование спортивных клубов.