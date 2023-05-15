Спорт

Кубок области по блицу разыграли среди шахматистов в Великих Луках

Подведены итоги открытого личного Кубка Псковской области по блицу имени В. Н. Ленчукова, соревнования прошли в городе Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

«Турнир посвящен известному детскому шахматному тренеру из Великих Лук Виктору Ленчукову, который подготовил многих великолукских ребят, ставших победителями и призерами муниципальных, областных и всероссийских соревнований по шахматам», - рассказали в федерации.

Организаторами соревнований выступили Федерация шахмат Псковской области и комитет по спорту Псковской области. Главный судья соревнований - спортивный судья первой категории Максим Трефилов (Великие Луки). Турнир включен на обсчет международного и российского шахматного рейтингов.

В соревновании приняли участие 46 шахматистов: 8 спортсменов из Пскова; 2 спортсмена представляли Куньинский район; 3 спортсменов – Пыталовский район; 33 спортсмена — Великие Луки.

По результатам 11 туров первое место занял кандидат в мастера спорта России Григорий Шаранков (Псков), набрав 10 очков из 11 возможных.

Вторым стал кандидат в мастера спорта России Валерий Жихарев (Великие Луки), который набрал 9,5 очка из 11 возможных.

Третье место занял кандидат в мастера спорта России Валентин Власов (Великие Луки), у него 8,5 очка из 11 возможных.