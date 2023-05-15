Спорт

Российский подводный фестиваль RUFest пройдет в Псковской области

6-й Российский подводный фестиваль RUFest пройдет в Псковской области с 9 по 12 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Федерации подводного спорта.

Как и в прошлом году, площадка фестиваля разместится на берегу озера Себежское рядом с городом Себеж.

«В распоряжении гостей и участников фестиваля будет огромная поляна на опушке леса с большим количеством удобных площадок для установки палаток, традиционная сцена со светомузыкальным оборудованием. Участников фестиваля ждёт море призов, интересные гости и сюрпризы», – рассказали организаторы.

В программе фестиваля:

• соревнования по подводной охоте — Чемпионат Псковской области по подводной охоте «Псковский трофей – 2023», который является первым этапом Кубка регионов по подводной охоте, проходящего параллельным зачётом (2 этап Кубка состоится 27–30 июля в Приморске (Ленинградская область), а 3 этап — 25–27 августа в Валдае (Новгороская область)).

конкурсы подводной фотографии;

конкурсы тематических детских поделок и рисунков на тему подводного мира;

Кубок RUFest по детскому футболу;

Кубок RUFest по волейболу;

дискотека в стиле 90-х, которую проведет известный DJ RUFF.

Организаторы обращают внимание участников, что разведение открытого огня в месте проведения фестиваля запрещено: необходимо использовать мангалы.