Спорт

Первый тренировочный полет на воздушных шарах состоялся в Великих Луках

Первый тренировочный полет состоялся на Чемпионате России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.



Фото: Ирина Ловчая

Спортивная дирекция во главе с Иваном Меняйло подготовила для аэронавтов три задания. Два из них представляли виртуальные задачи с декларацией целей пилотами. А «физический вальс сомнения» на Крепости и на поле возле Центра соревнований уже становится традиционным во время тренировочных полетов в городе на Ловати.

Большинство пилотов стартовали из аэропорта, хотя взлет был индивидуальным. Зайти к «Стрельцу» сумели несколько спортсменов. Особенно отличился Антон Тезавров, который мог совершить сброс маркера, но передумал. Пролетел вдоль Ловати и получил результат по заданию, но уже в Крепости. Там точнейшим все же был Андрей Кульков. Артем Бондаренко стал автором самого точного маркера у Спортцентра, отметили организаторы.