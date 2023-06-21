Жалобу на сроки строительства «умной» спортплощадки в Пскове рассмотрело УФАС

ООО «РегионГрупп» подало жалобу в Псковское УФАС, заявив о противоречивой информации относительно срока окончания работ по устройству «умной» спортивной площадки в городе Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.
Начальная максимальная цена контракта составила 29 миллионов 166 тысяч рублей. По мнению заявителя, заказчик указал в извещении противоречивую информацию относительно срока окончания работ:
Комиссия УФАС пришла к выводу, что поскольку график выполнения строительно-монтажных работ будет составлять сам подрядчик, указание в нем отдельных этапов исполнения контракта не противоречит общему сроку выполнения работ и не создаёт неоднозначных толкований извещения о проведении аукциона.
Жалобу признали необоснованной.
Ранее сообщалось, что «умную» спортивную площадку строят в деревне Соловьи Псковского района в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».