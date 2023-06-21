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Псковский спортсмен прошел во второй этап первенства Петербурга по велоспорту

Псковский спортсмен прошел во второй этап первенства Петербурга по велоспорту

Псковский спортсмен прошел во второй этап первенства Петербурга по велоспорту

Спорт

Псковский спортсмен прошел во второй этап первенства Петербурга по велоспорту

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Первенство Санкт-Петербурга по велосипедному спорту на шоссе (гонка критериум) состоялось в минувшую субботу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова. Фотографии предоставлены пресс-службой администрации Пскова В соревнованиях приняли участие более 30 сильнейших спортсменов Северо-Западного федерального округа 2007-2008 годов рождения. Под руководством Сергея Гусихина, преподавателя спортивной школы олимпийского резерва «Надежда», Павел Продченко успешно представил город Псков на первом этапе турнира. Второй этап соревнований состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 24 июня.