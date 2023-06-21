Псковский спортсмен прошел во второй этап первенства Петербурга по велоспорту

Первенство Санкт-Петербурга по велосипедному спорту на шоссе (гонка критериум) состоялось в минувшую субботу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Фотографии предоставлены пресс-службой администрации Пскова
В соревнованиях приняли участие более 30 сильнейших спортсменов Северо-Западного федерального округа 2007-2008 годов рождения.
Под руководством Сергея Гусихина, преподавателя спортивной школы олимпийского резерва «Надежда», Павел Продченко успешно представил город Псков на первом этапе турнира.
Второй этап соревнований состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 24 июня.