Новую воркаут-площадку открыли на улице Новгородской в Пскове

Новая воркаут-площадка появилась в Пскове на улице Новгородская, 30А, сообщили Псковской Ленте Новостей в Street Workout Pskov.

Фото: Street Workout Pskov

«Площадки появляются там, где их не было до настоящего времени, либо где на них имеется запрос среди жителей определенных населенных пунктов. Качественная спортивная локация даст возможность молодежи развивать свои физические навыки! Воркаут, ОФП, ГТО, фитнес, растяжка, акробатические и гимнастические элементы, все это возможно тренировать на спортивном комплексе, а на профессиональном вдвойне интереснее, нужно только желание и немного мотивации! Надеемся, спортивная площадка будет активно использоваться не только ребятами но и взрослыми, ну а мы как спортивное движение по воркауту Псковской области поможем в развитии этого направления!» - поделились в Street Workout Pskov.