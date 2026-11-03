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Общегородская зарядка в честь Дня народного единства пройдёт в Пскове

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Псковичей приглашают принять участие в общегородской зарядке, посвящённой Дню народного единства, которая пройдёт на стадионе «Машиностроитель» 4 ноября в 11:00. Об этом сообщили в администрации города Пскова. 

В программе – энергичная разминка и танцевальные движения от тренеров Ольги Бородулиной (фитнес) и Арсения Тимофеева (Just Dance). Зарядка подойдёт для любого уровня физической подготовки. Кроме того, на мероприятии состоится конкурс костюмов на лучший национальный костюм. 

Помимо этого, всех участников после зарядки будет ждать горячий чай.

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