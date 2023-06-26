Лучших в комплексном единоборстве определили среди приставов в Пскове

Отборочный этап по комплексному единоборству среди сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов по
Псковской области состоялся 23 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области
Соревнования проходили в спортивном комплексе «Скав» в Пскове. Участниками стали 14 сотрудников различных весовых категорий.
После продолжительной и упорной борьбы выявлены трое победителей: Дмитрий Сорокин, Богдан Кенжабаев, Рустам Мамедов.
Победителей и призёров наградили грамотами и медалями.