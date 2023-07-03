Спорт

ФК «Псков» завершил первый круг чемпионата СЗФО на третьем месте

Первый круг чемпионата Северо-Западного федерального округа среди мужских команд завершился в субботу, 8 июля. ФК «Псков» закрепился в тройке. Об этом сообщили в объединении федерации футбола «Северо-Запад»

Фото: ФК «Псков» / «ВКонтакте»

Первая половина чемпионата финишировала двумя субботними встречами. В Пскове одноименный футбольный клуб обыграл «ГУОР-Карелию». Даниил Михайлов открыл счет в первом тайме, а на 71-й минуте хозяева не забили пенальти — Владислав Волков не попал в створ. Под занавес встречи «Псков» заработал еще один 11-метровый, который реализовал Александр Алексеев. Игра на стадионе «Машиностроитель» завершилась со счетом 2:0.

Одержав победу над соседом по таблице, «Псков» закрепился на третьей строчке.

В Санкт-Петербурге «Тосно» обошел «СШ-2 ВО Звезда» и «ГУОР-Карелию» и ушел на перерыв на четвертом месте.

Второй круг возьмет старт 2 августа матчем СШ «Ленинградец» — «Тосно». Оставшаяся встреча первого круга между «СШ-2 ВО Звезда» и «Ленинградцем» состоится 5 августа.

Чемпионат СЗФО является зональным этапом всероссийских соревнований среди мужчин — «III дивизион». Призеры соревнования получат право пройти процедуру лицензирования Второй лиги.