Спорт

Псковские гребцы завоевали «серебро» и «бронзу» на первенстве России

Спортсмены из Псковской области завоевали медали на первенстве России по гребному спорту среди юношей и девушек в возрасте до 17 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе олимпийского резерва «Ника».

Фото здесь и далее: «Ника»

Первенство России по гребному спорту состоялось в Нижнем Новгороде. В соревнованиях приняли участие 583 спортсмена из 24 регионов страны.

Псковским гребцам в упорной борьбе удалось завоевать две медали. «Серебро» получили Владимир Райг, Артемий Усанов, Владислав Забродин, Кирилл Михайлов в четвёрке без рулевого. Тренируют спортсменов Сергей Николаев и Нина Иванова.

Бронзовые медали в классе парных четвёрок завоевали спортсмены из Дедовичей - Иван Голубев, Дмитрий Мутовин, Артём Фëдоров, Максим Матвеев. Тренирует спортсменов Андрей Сидоркевич.

Павел Гончаров в классе одиночек стал 10-м. Алиса Веселова и Ульяна Фицай в парной двойке стали 13-ми.

«Поздравляем спортсменов и тренеров с удачным выступлением! Желаем дальнейших успехов и новых побед!» - добавили в спортивной школе.