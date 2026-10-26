Псковские каратисты привезли 12 медалей с витебского турнира

Спортсмены сборной города Пскова в составе клуба «Будокан Атэми» и спортивной школы «Бригантина» 24 октября принимали участие в турнире по карате «Витебский Тигр 2026» (Витебск, Беларусь) по приглашению белорусских коллег. Каратисты привезли 12 медалей, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фото: Антон Потебня

Соревнования проходили в возрастных категориях 8-15 лет.

Результаты выступлений:

1 место

Андрей Мосягин — В/К мальчики 8-9 лет, 32 килограмма

Виктория Карпова — ката девочки 8-9 лет

Григорий Постобаев — В/К мальчики 12–13 лет, 55 килограмм

2 место

Фёдор Иванов — В/К мальчики 8-9 лет, 28 килограмм

Вероника Череватенко — В/К девочки 8-9 лет, 25 килограмм

Иван Семенов — В/К мальчики 12-13 лет, 55 килограмма

3 место

Иван Захарьев — В/К мальчики 8-9 лет, 28 килограмм

Марк Пугач — В/К мальчики 8-9 лет, 28 килограмм

Ульяна Федотова — В/К девочки 10- 11 лет, 35 килограмм

Юлия Дмитриева — В/К девочки 12-13 лет, 42 килограмма

Мовсес Аветян — В/К юноши 14-15 лет, 63 килограмма

Милана Петрова — ката девушки 14–15 лет.

Всего псковичи завоевали три золотые, три серебряных и шесть бронзовых медалей. Тренируют спортсменов Михаил Шалыгин, Исфандияр Нуритдинов, Дмитрий Хорошев, Евгений Ермолов, Максим Степанов, Антон Потебня.