Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года пройдёт в России

Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года пройдет в России. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

«Все полученные нами заявки были превосходными, и мы уверены, что чемпионаты в ваших странах будут иметь огромный успех. Наш спорт развивается во всем мире, и проведение наших соревнований крайне желательно для многих стран планеты», - заявил генеральный секретарь IWF Хосе Киньонес.

Россия впервые с 2022 года получила право принять крупное международное соревнование в олимпийском виде спорта, пишет ТАСС.