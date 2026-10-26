«Железные люди»: Тренер и массажист Юрий Гайдамакин о «железном спорте» и тренировках без боли 

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Железные люди». На этот раз ведущий Георгий Пономарев пригласил в студию тренера клуба «С-Фитнес» и массажиста Юрия Гайдамакина.

Герой программы расскажет, как пришел в «железный спорт», в чем особенности и преимущества его тренировок, как тренироваться, чтобы на утро ничего не болело, почему важно расслабляться и можно ли при помощи массажа избавить от боли человека, тело которого на ощупь напоминает бетон.

Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.