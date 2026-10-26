Жителей Пскова приглашают на общественную зарядку 4 ноября

Жителей Пскова приглашают на общественную зарядку, посвящённую Году единства народов России, которая пройдёт 4 ноября в 11:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в дирекции спортивных сооружений города Пскова.

Изображение: дирекция спортивных сооружений города Пскова

«Это отличный шанс начать праздничный день бодро, зарядиться позитивом и почувствовать, как мы все — одна большая команда», - отметили организаторы.

Мероприятие пройдёт на стадионе «Машиностроитель», улица Кузнецкая, 25. Зарядку проведут тренера Ольга Бородулина (фитнес) и Арсений Тимофеев (Just Dance).

Организаторами выступает дирекция спортивных сооружений города Пскова.

«Вас ждёт микс из энергичной разминки и зажигательных танцевальных движений — подойдёт для любого уровня подготовки. Бери с собой друзей, семью, соседей — чем больше, тем веселее!» - добавили организаторы.

Телефон для справок: 50-00-26.

4 ноября в России отметят День народного единства, это государственный выходной день.