Жителей Пскова приглашают на общественную зарядку 4 ноября

Жителей Пскова приглашают на общественную зарядку, посвящённую Году единства народов России, которая пройдёт 4 ноября в 11:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в дирекции спортивных сооружений города Пскова.
Изображение: дирекция спортивных сооружений города Пскова
Мероприятие пройдёт на стадионе «Машиностроитель», улица Кузнецкая, 25. Зарядку проведут тренера Ольга Бородулина (фитнес) и Арсений Тимофеев (Just Dance).
Организаторами выступает дирекция спортивных сооружений города Пскова.
Телефон для справок: 50-00-26.
4 ноября в России отметят День народного единства, это государственный выходной день.