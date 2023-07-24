Спорт

Двум псковичам присвоили звания мастеров спорта России международного класса

Звание «Мастер спорта России международного класса» присвоили воспитанникам Псковской областной спортивной школы «Олимп» Нике Снетковой и Игорю Николаеву. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Изображение: спортивная школа «Олимп»

Звания спортсменам присвоили в соответствии с приказом министерства спорта Российской Федерации от 25 июля 2023 года №126-нг.

«Поздравляем спортсменов и их тренера-преподавателя Андреева Виталия Николаевича! Желаем покорения новых высот!» - добавили в учреждении.

Добавим, мастер спорта России международного класса — высшее спортивное звание в Российской Федерации. Уровень этих званий одинаков, в разных видах спорта используются разные звания, в соответствии со сложившейся для конкретного вида традицией.