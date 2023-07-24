Спорт

Команда «Луки-Энергия» обыграла «Псков» в борьбе за Кубок России. ФОТО

Футбольный клуб «Псков» проиграл великолукской команде «Луки-Энергия» на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 2 августа в борьбе за Кубок России со счетом 2:3, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первый гол забили уже на седьмой минуте матча, счет открыла команда «Луки-Энергия». Стоит отметить, что во время игры в Пскове несколько минут шел ливень.

Игру посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, вице-губернатор Александр Серавин, глава Пскова Борис Елкин, исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пскова Алексей Несмашный, начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев и другие официальные лица.

Напомним, что предыдущий раз административный центр Псковской области был представлен в Кубке России в 2019 году. Тогда в 1/128 финала «Псков-747» уступил «Луки-Энергии» со счетом 0:1. Максимальным достижением команды в кубковом турнире стала стадия 1/16 финала в 2010 году. Имевший статус профессионального клуба «Псков-747» прошел «Днепр», «Север», тверскую «Волгу», «Балтику» и уступил «Анжи».