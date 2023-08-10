Спорт

Футбольный клуб «Луки-Энергия» готовится сыграть с «Зенитом-2» в Петербурге

Футбольный клуб «Луки-Энергия» готовится сыграть с «Зенитом-2» в Санкт-Петербурге 13 августа.

Встреча четвертого тура Leon – Второй лиги, дивизиона Б состоится в 13:00 на поле №1 стадиона «Смена» (улица Верности, 21).

Напомним, после трех сыгранных матчей в активе великолучан два очка. Команда находится на 13 месте в турнирной таблице.

Прямая трансляция матча доступна по ссылке.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб футбольного клуба «Луки-Энергия» тщательно изучает сильные и слабые стороны «Зенита-2».

2 августа футбольный клуб «Псков» проиграл великолукской команде «Луки-Энергия» на стадионе «Машиностроитель» в Пскове в борьбе за Кубок России со счетом 2:3.