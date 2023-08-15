Спорт

Новое тренировочное поле на псковском стадионе «Машиностроитель» планируют открыть через две недели

Тренировочное поле на стадионе «Машиностроитель» почти готово. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Сейчас там идет просыпка кварцевым песком и прочесывание, аналогичные работы будут проведены с резиновой крошкой. Остается установить трибуны, ворота и раздевалки. Ввод объекта ожидается недели через две, рассказал Борис Елкин.

Как уточнил глава города, за счет экономии городского бюджета чуть позже будет сделано освещение. Сети для этого уже выведены.

«Город также профинансировал устройство основания поля и дренажной системы. Благодарю Российский футбольный союз за предоставленные материалы и возможность создать в Пскове еще одну профессиональную спортивную площадку», - добавил он.