Газон укладывают на новом футбольном поле на псковском «Машиностроителе»

На стадионе «Машиностроитель» начались работы по укладке искусственного футбольного газона на запасном поле. Об этом сообщил президент федерации футбола Псковской области Александр Коновалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Александр Коновалов / «ВКонтакте»
«Это стало возможным благодаря работе региональной Федерации футбола, ФК "Псков". По итогам работы по развитию в регионе детско-юношеского футбола Российский футбольный союз принял решение о безвозмездном инвестиционном вкладе в развитие футбольной инфраструктуры города Пскова. На средства РФС был приобретен футбольный газон, материалы для его укладки и футбольные ворота, скамейки для запасных игроков, а так же мобильная раздевалка. Объем инвестиций со стороны РФС составил более 17 млн рублей», - написал он.
Также из средств городского бюджета выделили более 18 млн рублей на подготовку нулевого цикла.
«Надеюсь и впредь партнерство федерации футбола Псковской области и властей города Пскова принесет новые плоды в развитии футбольной инфраструктуры», - подытожил Александр Коновалов.
Ранее сообщалось, что второе футбольное поле на псковском стадионе «Машиностроитель» планируют уложить к 1 сентября.