Спорт

Соревнования по стрельбе из табельного оружия прошли среди полицейских в Ваулино

Соревнования по стрельбе из пистолета Макарова прошли среди личного состава подразделений патрульно-постовой службы полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Соревнования прошли в рамках подготовки к празднованию 100-летнего юбилея службы и памяти кавалера ордена Мужества старшины милиции Михаила Глушенкова, милиционера патрульно-постовой службы Великолукского ГОВД.

На учебном стрельбище у деревни Ваулино 12 участников показали свое мастерство владения табельным оружием. Им предстояло преодолеть дистанцию в 50 метров до огневого рубежа и поразить мишень, выбив десятью выстрелами максимальное количество баллов.

В личном первенстве в стрельбе из пистолета Макарова первое место завоевал сержант полиции Василий Моисеев, набрав 59 очков. Второе место досталось лейтенанту полиции Виталию Иванову с результатом 54 очка, а бронза у старшего лейтенанта полиции Михаила Кротинова - он набрал 54 очка.

По традиции победители будут награждены дипломами, грамотами и переходящим кубком.