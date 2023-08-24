Спорт

Волейбольную площадку открыли в псковской деревне Черёха

Волейбольную площадку открыли в псковской деревне Черёха. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото: администрация Псковского района

Строительство данной спортивной площадки произошло в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году в Псковском районе по итогам голосования три общественные территории стали победителями по выбору объектов благоустройства.

В деревне Череха подрядчики построили детскую и волейбольную площадки. Первым матчем на новой площадке стала товарищеская встреча между сборной командой 104-го полка и сборной командой администрации Псковского района.