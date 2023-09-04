Спорт

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проведет матч с «Динамо-СПб»

Футбольная команда «Луки-Энергия» в среду, 13 сентября, на стадионе «Экспресс» проводит матч 3-го раунда «Пути регионов» FONBET Кубка России сезона 2023-2024 годов с «Динамо-СПб». Об этом сообщается в группе великолукского футбольного клуба в социальной сети «ВКонтакте»

Великолучане в первом раунде 2 августа победили в гостях «Псков» – 3:2, во втором 23 августа дома «Тверь» – 3:0. Динамовцы на первом этапе в гостях одержали победу с минимальным счётом над «Кировцем-Восхождение» – 1:0, а во втором дома со «Звездой» основное время завершили вничью – 2:2, но результативнее пробили пенальти – 4:1.

Подопечные Сергея Осадчука в предыдущем кубковом турнире 31 августа 2022 года в домашнем матче не смогли пройти динамовцев. В основное время матча соперники обменялись голами – 1:1, но в серии пенальти успех оказался на стороне «Динамо-СПб» – 4:2.

В предстоящем в среду кубковом поединке футболисты великолукской команды серьёзным образом настроены взять реванш за прошлогоднюю неудачу.

Начало игры в 18:30.