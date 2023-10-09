Спорт

Соревнования по настольному теннису в рамках спартакиады вузов состоялись в Пскове

Командные соревнования по настольному теннису в рамках спартакиады вузов состоялись в колледже ПсковГУ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

«"Хозяевам" теннисных столов, студентам колледжа Псков ГУ, после длительного перерыва наконец-то удалось подняться на верхнюю ступеньку пьедестала», - отметили в центре.

Ступенькой ниже оказались представители Псковского агротехнического колледжа, на третьей позиции – теннисисты Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Квартет сильнейших «замкнули» студенты структурного Великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.

«Всем участникам и представителям большое спасибо за участие», - добавили в центре спортивной подготовки.