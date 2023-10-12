Спорт

Спортзал Торошинской школы капитально отремонтировали

Спортзал Торошинской школы капитально отремонтировали в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

«В Псковском районе вопросам развития физической культуры и спорта среди подрастающего поколения уделяется самое пристальное внимание. За​ несколько месяцев был произведён капитальный ремонт спортивного зала Торошинской школы, закуплено новое спортивное оборудование. И теперь в полном распоряжении обучающихся - современный, удобный, красивый зал для занятий физкультурой и спортом», - рассказали в администрации.

Ремонт стал возможным благодаря участию района в федеральном проекте «Успех каждого ребенка».

Право перерезать​ символическую красную ленту и открыть спортивный зал предоставили активистке юнармейского и волонтёрского отрядов, участнице спортивных соревнований Ульяне Петровой.

После торжественной части в обновлённом спортивном зале состоялись первые соревнования – по настольному теннису.