Спорт

Определены итоги чемпионата Псковской области по блицу

Определены итоги областного чемпионата по блицу, посвященного первому русскому шахматному мастеру, уроженцу Опочецкого уезда Александру Петрову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

В борьбе за звание чемпиона области по круговой системе сразились 12 лучших шахматистов – победители и призеры муниципальных чемпионатов Пскова, Великие Луки и районов.

Чемпионом области 2023 года по блицу, как и в прошлом году, стал великолучанин, кандидат в мастера спорта России по шахматам Валентин Власов. Он уже в пятый раз выигрывает титул чемпиона области по блицу и в 2024 году будет представлять регион на чемпионате СЗФО по блицу.

Второе место, отстав от лидера на пол-очка, завоевал пскович, кандидат в мастера спорта России по шахматам Григорий Шаранков.

Третью строчку в турнирной таблице, набрав 7,5 очков из 11 возможных, занял кандидат в мастера спорта России Святослав Самсонов из Пскова.

За лучший результат среди юниоров грамотой областного комитета по спорту награжден Владислав Мерзанюков.

В ходе соревнований шахматисты смогли улучшить свои показатели как международного, так и российского шахматного рейтинга, а шесть спортсменов смогли выполнить нормативы спортивных разрядов.

Соревнования по традиции прошли на родине выдающемуся шахматиста в Опочка. Организаторы планируют в 2024 году в юбилейный год, когда шахматное сообщество России будет отмечать 225-летие первого русского шахматного мастера А. Д. Петрова и 100-летие федерации шахмат России, расширить число участников, в том числе из других регионов России, а также Республики Беларусь.

Чемпионат области организован при поддержке комитета по спорту Псковской области и регионального шахматного центра ГАОУ «Лидер». Главный судья турнира Сергей Арефьев.