Спорт

ФОКОТ достраивают на улице Никольской в псковской Родине

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) достраивают на улице Никольской в деревне Родина Псковского района. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Делюсь результатами выезда на два спортивных объекта. Первый - "умный" ФОКОТ на Никольской. Он практически готов. Осталось уложить резиновое покрытие. Делать это нужно на сухое основание при положительной температуре, поэтому прорабатываем с подрядчиком техническое решение для окончания работ в этом году», - отметил он.

Смотрите также Ведутся переговоры о присоединении двух улиц деревни Родина к Пскову - Борис Елкин

Второй объект - спортзал в школе №5 после масштабного капремонта. «Коллектив подошел к ремонту творчески: новые стены украсили фигуры спортсменов. Задача на перспективу – заменить в школе деревянные окна и доделать крышу. Поручил проработать возможность профинансировать и эти работы», - добавил Борис Елкин.