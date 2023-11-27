Спорт

Псковичка выступит на первенстве России по шахматам

Первенство Северо-Западного федерального округа по блицу среди девушек до 17 лет состоялось в Санкт-Петербурге. 15-летняя воспитанница псковской спортшколы «Бригантина», кандидат в мастера спорта по шахматам Эвелина Галаханова завоевала бронзовую медаль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.

Фото: спортшкола «Бригантина»

Соревнования проходили по швейцарской системе в 11 туров с применением компьютерной жеребьевки. Игра велась на электронных часах. Контроль времени: 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.

По результатам выступлений в первенстве СЗФО по классическим (20-28 ноября) и быстрым шахматам (29 ноября) Эвелина Галаханова получила право участия в первенстве России (высшая лига), которое состоится в Екатеринбурге в апреле 2024 года.

Тренирует девушку Александр Побережский – тренер-преподаватель высшей квалификационной категории.