Спорт

Псковичка победила на чемпионате СЗФО по пауэрлифтингу в категории «ветераны»

Двое псковских спортсменов стали победителями чемпионата Северо-Западного федерального округа по пауэрлифтингу, соревнования прошли в городе Шексна Вологодской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации пауэрлифтинга Псковской области.

Фото здесь и далее: федерация пауэрлифтинга Псковской области

На чемпионате СЗФО по пауэрлифтингу (жиму) Псковскую область представляли Сергей Михайлов и Оксана Ибрагимова.

Сергей Михайлов занял первое место в категории 93 кг с результатом 255 кг. Оксана Ибрагимова стала победителем в категории «ветераны женщины М-3» 47 кг, ее результат - 70 кг.

Тренирует спортсменов Андрей Еремеев.