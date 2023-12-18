Спорт

Юрий Сорокин трижды восходил на Эльбрус

Руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин долгое время занимался подводным плаванием, а потом увлекся альпинизмом и трижды восходил на Эльбрус. Об этом он сообщил в программе «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я увлекаюсь экстремальными видами спорта. Я очень много времени отдал подводному плаванию, у меня более 200 погружений. Это немало. У меня было профессиональное оборудование для дайвинга, были различные курсы, с различными газовыми смесями погружался. Но потом я переключился на альпинизм», - поделился Юрий Сорокин.

Три раза Юрий Сорокин взошел на Эльбрус — два раза на Западную вершину, один раз — на Восточную. Не все попытки покорить вершину Юрию Сорокину удавались.

«Пару раз я ходил неудачно. Однажды - погода не позволила, в другой раз не рассчитал время. Думал, приеду, на второй день на гору заберусь и уеду, но не тут-то было. Оказывается, гора Эльбрус — это серьезное мероприятие. Нужно готовится, какое-то количество времени провести на горе, акклиматизироваться, а потом уже идти на вершину», - отметил депутат.

Он рекомендовал начинающим альпинистам не подниматься на высоту более 3000 метров.

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«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Уникальность программы состоит в том, что ведет ее не профессиональный спортсмен или тренер, а человек, который сделал себя сам — депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Он выбрал спорт в сознательном возрасте — уже после того, как состоялся как бизнесмен и политик. С помощью своих гостей и на своем личном примере ведущий докажет радиослушателям, что никогда не поздно прийти в спорт, что спорт - это новые возможности и другое качество жизни.