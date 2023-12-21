Спорт

Три каноэ и 15 байдарок привезли на склад спортшколы «Ника» в Пскове

Три каноэ и 15 байдарок прибыли на склад спортивной школы «Ника» в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«На соревнованиях борьба идет порой за тысячные доли секунды, поэтому качество лодки играет не последнюю роль. Благодаря современному гладкому корпусу судно будет лучше скользить, и спортсмены смогут добиваться лучших результатов. Не говоря уже о том, что тренироваться на таком каноэ будет одно удовольствие», - отметил Борис Елкин.

Глава города рассказал, что лодки распакуют ближе к сезону, в апреле.

«Это одна из самых крупных закупок нового спортивного оборудования, которые в этом году проводим при поддержке правительства области. В общей сложности приобретено более 100 наименований отечественного инвентаря на сумму около 14 млн рублей», - заключил градоначальник.