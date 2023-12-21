Спорт

Турнир по мини-футболу памяти майора ФСБ Сергея Лобазкина стартовал в Великих Луках

Турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков» памяти майора ФСБ Сергея Лобазкина среди детских футбольных команд стартовал в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской городской Думе.

Фото здесь и далее: Великолукская городская Дума

В соревнованиях принимает участие шесть команд, сформированных из спортсменов 2008 года рождения. Старт спортивному мероприятию дали почетные гости турнира - супруга Сергея Лобазкина Наталия, ветеран ФСБ, полковник в отставке Виктор Костюченко, исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки Сергей Чечелов и начальник отдела в городе Великие Луки УФСБ России по Псковской области Роман Кузнецов.

Также с приветственным словом к присутствующим обратился депутат Великолукской городской Думы Сергей Поварещенков. Он пожелал всем ребятам удачи в спортивных состязаниях, терпения и выдержки, а также избежать травм.

В гордуме напомнили, что майор Сергей Лобазкин 10 августа 1996 года принял участие в бою с бандитами в составе группы, которая отвлекала на себя превосходящие силы противника. Тем самым был обеспечен выход из окружения 14 военнослужащих. Однако при выполнении этой задачи Сергей Лобазкин героически погиб.