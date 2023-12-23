Спорт

Областные соревнования по воркауту прошли в Пскове

Открытые областные соревнования по воркауту Workout Fest 2023 состоялись в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер движения «Стрит-воркаут Псков» Виталий Дидыч.

Фото здесь и далее: «Стрит-воркаут Псков»

В мероприятии приняли участие спортсмены из разных районов Псковской области: Невеля, Великих Лук, Струг Красных, Пскова, Псковского района, и других городов областей России: Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Каспийска, Ижевска. Всего количество участников насчитывает более 90 человек.

На открытии мероприятия, с приветственным словом, выступили представители Псковского областного воркаут-движения, судьи, а также директор Псковского городского молодежного центра Виктор Рулев. Они пожелали всем участникам высоких результатов на соревновании и честного соблюдения правил в выполнении упражнений. Перед началом состязаний для зрителей и участников выступили судьи, показав комбинации элементов на воркаут-площадке.

«Весь день был наполнен мощной атмосферой и энергетикой, выступления спортсменов восхищали зрителей. Хотим поблагодарить всех кто принимал участие в организации мероприятия, оказал содействие в проведении, в самих соревнованиях, судьям, волонтерам, тем кто болел за спортсменов, вы все часть этого большого спортивного движения в нашей Псковской области, вместе мы преодолеем многое», - отметил Виталий Дидыч.