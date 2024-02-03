Спорт

Молодёжное крыло Народного фронта презентовало проект «Тренер» в Пскове

В Пскове молодёжное крыло Народного фронта презентовало проект «Тренер». Это проект для подростков, который включает в себя не только спорт, но и социализацию, наставничество, добрые дела. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Штабе общественной поддержки.

Фотографии: Штаб общественной поддержки

Федеральный проект «Тренер» сегодня уже работает в 60 субъектах страны. На территории псковского региона проект стартовал 6 февраля в Штабе общественной поддержки. В нем будут задействованы ребята с непростой судьбой.

Наставником проекта «Тренер» в Пскове выступил Кирилл Колосов, педагог карате спортивной школы «Мастер». Его воспитанники провели показательные выступления и продемонстрировали свои умения.

«Зрелищно и очень круто», – так оценили их выступление гости, пришедшие на мероприятие. Среди них были подростки, состоящие на учете комиссии по делам несовершеннолетних, а также дети из школы-интерната, потому что именно на таких детей ориентирован этот проект. Несколько человек уже изъявили желание прийти на первую пробную тренировку.

«Наша секция, которая работает в клубе "Мастер", – это не стандартное японское карате с философией и религией. Мы занимаемся всестилевым карате, а от японского осталось лишь наименование ударов, – пояснил тренер. – Мы занимаемся спортом, выступаем на соревнованиях, поэтому на улице не деремся, ведь драться – это не спортивное поведение, что может иметь последствия для всех. Превышение пределов самообороны несёт ответственность». Тренер рассказал, что важно не попадать в те ситуации, которые могут повлечь за собой какие- либо неправомерные действия, и не находиться в тех компаниях, которые повлекут проблемы.

После показательных выступлений гости смогли задать спортсменам и тренеру интересующие вопросы.

На вопрос, что дает карате, один из воспитанников клуба сказал: «Спорт дает уверенность в своих действиях, чтоб ты легко мог заступиться за девочку, за младшего. Уверенность – это ключевое, что даёт борьба».

Елена, которая уже три года ходит на карате, рассказала о своем пути в спорт: «Сначала ходила в "художку", но мне там не нравилось. Папа предложил сходить на карате, и мне там понравилось. Так и осталась».

Об одной из воспитанниц клуба рассказал тренер: «Таня – лауреат международных конкурсов по аккордеону и пальцы – самый её ответственный момент. Очевидно, что игра на инструменте и занятия карате несовместимы. Это противоречит здравому смыслу, но она продолжает заниматься и весьма успешно».

Отметим, проект Народного фронта «Тренер» направлен на социализацию подростков через занятия спортом, добровольчество, патриотические и культурные мероприятия. Его главная задача – дать так называемым трудным ребятам точки опоры и конструктивные смыслы, поддержать все их начинания и направить на верный путь. Благодаря этому проекту десятки парней и девчонок смогут бесплатно заниматься спортом и меняться в лучшую сторону под руководством профессионального наставника.