Спорт

Некоторым спортивным организациям Псковской области больше не придется оплачивать услуги СМП - губернатор

Некоторым спортивным организациям Псковской области больше не придется оплачивать услуги бригады скорой медицинской помощи. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал во время встречи со спортсменами 9 февраля.

«Также мы решили вопрос, который многие, особенно массовые виды спорта, неоднократно поднимали: теперь услуги бригады скорой помощи оплачивать не нужно будет, это будут обязательства областного правительства», – отметил губернатор.

На сегодняшний момент это касается велоспорта, мотоспорта, автоспорта, спортивного ориентирования, футбола, хоккея и фигурного катания.

«Мы посмотрели по прошлому году, экономия у вас составит больше 1 миллиона рублей», – уточнил Михаил Ведерников.