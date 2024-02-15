Более 40% жителей занимается физкультурой и спортом в Псковской области

Количество занимающихся физической культурой и спортом в Псковской области по состоянию на 1 января 2024 года составляет 46,5%. Об этом сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Галина Овсова уточнила, что уже удалось закрыть вопросы нескольких лет, решение которых лежало на поверхности.
«Основной наш показать – количество занимающихся физическим культурой и спортом. Он должен до 2030 достичь 70%. На 1 января 2024 года показатель в Псковской области составляет 46,5%. Будем стремиться к показателю и делать все, чтобы он был выполнен», – заключила она.