Спорт

Зал спортивных единоборств «Отечество» открылся в Пскове

Торжественное открытие зала спортивных единоборств «Отечество» состоялось в Пскове сегодня, 16 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Открытие клуба "Отечество" даст хороший толчок развитию единоборств в Пскове и Псковской области. Будем воспитывать чемпионов и спортсменов, граждан своей страны. Будем доказывать, что мы лучшие в единоборстве», – сказал руководитель клуба «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров и поблагодарил региональные власти за помощь в реализации проекта.

В открытии приняли участие депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, сенатор от Псковской области Алексей Наумец, представители органов исполнительной и законодательной власти, спортивных федераций, дети-спортсмены и другие.

«Обращаюсь сегодня к тренерам. Выражаю вам огромные слова благодарности за их воспитание. Вы воспитываете гражданина, который, когда выиграет, будет гордо стоять под флагом своего государства. Спасибо главе города и губернатору Псковской области, что поддержали проект, и сегодня здесь есть такой зал. К новым вершинам во взлётном режиме!» – поздравил спортсменов Алексей Наумец.

Праздником спорта назвал сегодняшнее открытие в Пскове зала единоборств «Отечество» Александр Козловский.

«Сегодня праздник спорта! Спасибо за ту энергию, которой Владимир обладает, которую готов тратить на развитие спорта. Сегодня вы весь свой опыт передаёте подрастающему поколению. У "Единой России" есть спортивный проект "Zа самбо". Под его эгидой развивается не только самбо, но и другие виды спорта. Пусть зал станет вашим вторым домом, а вы приобрели не только навыки и качество, но и друзей на будущее», – выступил он, пожелав тренерам увидеть в своих воспитанниках отражение мечты.

Глава города Пскова Борис Елкин пожелал спортсменам победы на соревнованиях без травм, уверенно идти к победе при падении.

После состоялись показательные выступления по тем видам единоборств, обучение которым будет вестись в зале - бокс, кикбоксинг, джиу-джитсу, тхэквондо.

Зал располагается по адресу: улица Ижорского Батальона, 24. Всего по России действует 15 филиалов общества спортивных единоборств «Отечество».