Спорт

Около 200 псковичей отпраздновали День зимних видов спорта на стадионе «Машиностроитель»

Около 200 псковичей отпраздновали День зимних видов спорта на стадионе «Машиностроитель». об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации стадиона. Об этом сообщается в группе стадиона «Машиностроитель» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Машиностроитель» / «ВКонтакте»

Восемь любительских команд приняли участие в матчевых встречах по футболу. Регбисты устроили показательные выступления на снегу, а любители ориентирования преодолели лабиринт.

Кроме того, семейные команды участвовали в «Зимних стартах».

«Мероприятия для активных семей на «Машиностроителе» проводят регулярно. Из ближайших - спортивные праздники "Я и папа" и "Девицы-красавицы", которые состоятся 25 февраля и 3 марта. Спешите подать заявки!» - пригласили к участию псковичей