Спорт

Спортсмены псковского УФСИН провели товарищеский матч по футзалу с коллегами в Новгороде

Товарищеский матч по футзалу состоялся между спортсменами соседних регионов – Псковской и Новгородской областей и был посвящен 145-ой годовщине со Дня образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Спортивное мероприятие прошло в Великом Новгороде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Новгородской области

Участников турнира поприветствовала принимающая сторона. Заместитель начальника УФСИН России по Новгородской области Александр Иванов отметил, что событие такого формата проходит впервые. Он пожелал футболистам удачи и честной борьбы. В свою очередь заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук поблагодарил новгородцев за радушный прием и дал напутственные слова обеим командам.

За два тайма гостям из Пскова удалось 6 раз поразить ворота соперников: 3 гола забил Владислав Орлов, 2 – Александр Васильев и 1 – Артем Лаврентьев. С каждым «опасным» моментом на трибунах болельщиков поднимался градус эмоций. В результате хозяева площадки уступили псковичам со счетом 6:2. Крепкими рукопожатиями спортсмены поблагодарили друг друга за яркую игру и договорились встретиться вновь. Лучшим игроком всего матча был признан представитель новгородского УФСИН Дмитрий Константинов. Все участники получили памятные вымпелы и дипломы.

«Спасибо коллегам за теплую встречу! Новгород – замечательный город. Мы с пользой провели время: не только сыграли в футзал, но и посетили местный Кремль, насладились его красотой», - отметил представитель псковской команды Артем Лаврентьев.